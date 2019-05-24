​Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко

Решения, которые принимает Кабмин по этому вопросу активист называет "бредом и зазеркальем".

Руководство Донецкой ОГА не спешит решать водоснабжения Донецкой области, несмотря на то, что энергетики планируют сегодня отключать за долги пред поставщиком последней надежды ГП "Укринтэрэнерго" несколько подразделений КП "Компания "Вода Донбасса".

Об этом заявил координатор центра Дiй-Краматорск Андрей Романенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в области отсутствует какой-либо общественный диалог по этому вопросу, а ОГА не спешит активно привлекать к ее решению правительство. "Большей частью проблемы (водоснабжения - ред.) связаны с оккупацией части области, а это проблемы скорей национального, чем регионального уровня", - считает Романенко.

Решения, которые принимает Кабмин по этому вопросу активист называет "бредом и зазеркальем". "Что бы как-то решить проблему, Кабинет министров принял просто гениальное решение - разрешил "Воде Донбасса" поставлять энергию самой себе. Правда, поскольку она ее не генерирует и не оплачивает, "Энергорынок" прекратил поставлять "Воде Донбасса" электроэнергию, которую она поставляла потом "Воде Донбасса"".

При этом часть области уже испытывает проблемы с водоснабжением: "Прошлый раз часть объектов отключали в начале апреля. Тогда без воды остались жители Константиновского и Торецкого района. Потом безводье дошло до Покровска." По словам Андрея Романенко, в ближайшее время из-за отключения электроснабжения еще несколько районов и сел Донецкой области в жару окажутся без водоснабжения.

В комментариях к посту активиста пользователи опубликовали видео митинга в городе Покровск, на котором жители с маленькими детьми жалуются, что шахтерам из-за отсутствия нормального водоснабжения приходится после смены мыться в тазике.

23 мая началось отключение от электроэнергии КП "Компания "Вода Донбасса" за долги перед поставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". Для решения сложной ситуации и обеспечения стабильного энергоснабжения КП "Компании "Вода Донбасса" и как следствие – водоснабжения всей Донецкой области 3 апреля состоялось совещание во главе с Вице-премьер-министром Украины - Министром регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко.

Во время совещания был подписан протокол, где поручалось НРЭКП, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегион, Донецкой ОГА и Государственной аудиторской службе принять безотлагательно меры для урегулирования ситуации в недельный срок.

Позднее, 19 апреля во время визита в г. Мариуполь Донецкой области, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул необходимость системного решения вопроса. По состоянию на конец мая - неизвестно, какие меры были предприняты для урегулирования критической ситуации.