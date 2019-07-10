НБУ отменил согласование продажи кредитов "Дельта Банка" с дисконтом 96%

В залог были переданы работающие мощности масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктура в порту "Черноморск".

Национальный банк Украины 8 июля отменил свое решение от 9 апреля №280-рш о согласовании реализации пула активов, переданных АО "Дельта Банк" в залог НБУ.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В этот пул вошли имущественные права по ряду кредитных договоров, в залог по которым были переданы работающие мощности масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктура в порту "Черноморск".

7 июня по итогам торгов указанный пул активов приобрело ООО "Финансовая компания "Скай" по цене 182,5 млн грн, тогда как начальная цена лота составляла 868,8 млн грн.

"Национальный банк считает, что проведенный аукцион состоялся с наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые могли повлиять на исход торгов и реализации имущества по заниженной стоимости", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что за три месяца до этого аукциона, 6 марта, этот же покупатель предлагал в ходе торгов за этот же актив сумму почти в пять раз большую - 906,2 млн грн. Однако тогда соглашение по итогам аукциона было сорвано судебным запретом Окружного административного суда Киева от 5 марта по иску юридического лица, которое вообще не принимало участия в торгах.

В результате Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставил указанные активы на торги после получения соответствующего согласования от Нацбанка.

"Национальный банк видит возможные злоупотребления в действиях покупателя - ООО "Финансовая компания "Скай", поскольку за три месяца активы (с которыми по существу не происходило изменений) не могли обесцениться в несколько раз", - подчеркивают в НБУ.

Соответственно Нацбанк как залогодержатель части активов сообщил Фонду гарантирования вкладов об отмене своего предыдущего решения (которым предоставлялась согласие на реализацию активов) в связи с наличием обстоятельств, которые могли повлиять на исход торгов и реализации имущества по заниженной стоимости.

7 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц на "голландском" аукционе, который провела компания DebtX, продал пул активов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн. Таким образом, дисконт при продаже пула составил 96,2%.

Покупателем актива стало ООО "Финансовая компания "Скай", ее конечным бенефициаром является известный бизнесмен Андрей Веревский, основной собственник и глава агрохолдинга "Кернел". Эта же структура в марте уже побеждала на аукционе Фонда гарантирования (с предложением 906 млн грн), на котором продавались эти же активы "Дельта Банка". Однако соответствующее соглашение было заблокировано судом по требованию третьего лица.

Большую часть выставляемого на продажу пула составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт), имущественные права по кредитным договорам (7 шт. ), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО "Укрэксимбанк".

В обеспечении по кредитам - объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в Одесской области. С учетом обнародованных Фондом гарантирования номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".