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"Нафтогаз" обязан снизить цены на газ для населения в июле, - Кабмин

В июле цена должна снизиться еще на 650 грн за тысячу кубических метров.

"Нафтогаз" обязан снизить цены на газ для населения в июле, - Кабмин
Фото: Радио Свобода

Кабинет министров обязал предприятие "Нафтогаз Украины" в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за тысячу кубических метров. Об этом сообщается в пресс-центре правительства.

Кабмин напомнил, что согласно постановлению № 293, от 5 июня "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одном из четырех площадок:

  1. Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа 5161 грн за тысячу кубических метров без НДС.
  2. Украинская энергетическая биржа - газ на июль продался по цене 4905 грн за тысячу кубических метров без НДС.
  3. «Нафтогаз» - газ для промышленности по предоплате, установленной на июль, 5017 грн за тысячу кубических метров без НДС.
  4. Или по цене ПСО, согласно постановлению КМУ №867, что на июль рассчитана как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что дешевле на 650 грн, чем цена в июне - 5554 грн.

Напомним, в начале июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не видит оснований для повышения цен на газ этой осенью. По его словам запас на начало отопительного сезона будет сформирован в 20 млрд. м куб. Этого полностью должно хватить для прохождения следующего отопительного сезона.

В июне Гройсман также прогнозировал снижение цены на газ для украинского населения, поскольку цены на газ за июнь снизились на 7%.

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