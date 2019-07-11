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​Порошенко и Кононенко продали "Кузню на Рыбальском" за $300 млн

Стала известна стоимость сделки, которая состоялась в 2018 году.

​Порошенко и Кононенко продали "Кузню на Рыбальском" за $300 млн
Фото: ukrmilitary.com

Компания Ewins Limited Сергея Тигипко купила киевский завод "Кузня на Рыбальском" за 300 млн долларов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на годовые отчеты инвестфондов "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко и "Вик" Игоря Кононенко, выступивших продавцами.

Фонд Порошенко продал 73,90647% акций за $235,785 млн, фонд Кононенко продал 20,128% акций за $64,215 млн.

Цена по обоим договорам составила $93 за акцию.

"Кузница на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") - одно из основных предприятий судпрома Украины, где в условиях внешней агрессии осваивается производство новых разработок оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, боевые модули для бронетехники, бронемашины и пр.

В 1991-2002 годах на мощностях судозавода построен корвет ВСМУ "Тернополь". С 2004 года начато строительство бронекатеров проекта "Гюрза" для Госпогранслужбы, с 2012 года – бронекатеров "Гюрза-М" по заказу Минобороны, с 2016 - десантных катеров "Кентавр".

Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода раньше было ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" президента Петра Порошенко. Ему принадлежало 73,9% акций. Еще 20,1% акций опосредованно контролировал Игорем Кононенко (через ЗНКИФ "Вик").

В 2018 году "Прайм Эссетс Капитал" достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" компании "Евинз Лимитед", которая входит в группу ТАС Сергея Тигипко.

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