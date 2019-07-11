В АМКУ назвали преимущества новых правил госпомощи

Государственная помощь - это любое прямое или непрямое финансирование за счет средств государственного бюджета.

В Антимонопольном комитете назвали преимущества новых правил государственной помощи, которые вступили в силу в 2017 году согласно закону "О государственной помощи субъектам хозяйствования". Об этом на интернет-конференции в Институте Горшенина рассказала госуполномоченный АМКУ Анна Артеменко.

"Государственная помощь - это любое прямое или непрямое финансирование за счет средств государственного бюджета: гранты, субсидии, дотации, которое предоставляет преимущество и влияет на конкуренцию. Это и недополучения ресурсов государством: налоговые льготы, продажи государственного или коммунального имущества по ценам ниже рыночных", - пояснила она.

Основа этих правил заключается в том, что любая государственная помощь перед утверждением должна пройти оценку со стороны уполномоченного органа, которым является АМКУ.

Она считает, что последствием внедрения правил государственной помощи должен стать переход от неэффективной системы поддержки субъектов хозяйствования до инвестирования государства в развитие, инновации, поддержку МСБ и региональное развитие.

Артеменко видит такие преимущества правил госпомощи:

1. Общественная польза и цель.

"Одним из новшеств этих правил является то, что у госпомощи должна быть общественно полезная цель. Это может быть либо региональное развитие, технический прогресс, поддержка МСБ. Это может быть полезная цель в виде охраны внешней среды".

2. Минимизация использования государственных ресурсов.

"Одним из ключевых принципов является пропорциональность: государство должно выделить ровно столько, сколько необходимо для удовлетворения поставленной цели"

3. Прозрачность.

"Создание реестра и по сути инвентаризация всех схем государственной помощи, которые предоставлялись и на сегодня действуют, - одна из ключевых целей внедрения этой системы. Мы надеемся, что в ближайшем будущем любой налогоплательщик, журналист, аналитик получит возможность самостоятельно открыть реестр и без усилий сделать подборку интересующей его тематики".

4. Стимулирующий эффект

"Госпомощь должна стимулировать и менять поведение субъекта хозяйствования, который является бенефициаром помощи, поощряя его к открытию новых видов деятельности, внедрения высших стандартов".

5. Конкурентный нейтралитет

"Государство должно предоставлять равный доступ для всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности".

Кроме того, Артеменко подчеркнула, что вопрос контроля государственной помощи является требованием Европейского союза в рамках Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.