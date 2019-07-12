Зеленский пообещал деньги на реконструкцию аэропорта в Днепре

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область заявил, что государство выделит деньги на реконструкцию международного аэропорта "Днепр".

Как сообщает пресс-служба президента Украины, ему показали три варианта решения проблемы аэропорта в Днепре.

Первый предусматривает реконструкцию существующей полосы с продлением ее до 3100-3200 метров. Второй и третий варианты - строительство новых взлетно-посадочных полос длиной 2500 метров и 2900 метров соответственно.

Вариант со строительством полосы на месте нынешней (с возможностью продления до 3200 метров) определили как приоритетный.

Фото: dp.informator.ua

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - заявил Зеленский.

Для строительства новой полосы на месте старой нужно полтора-два года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днепре планируется на следующей неделе, приблизительная общая стоимость реконструкции - 2,9 млрд грн.

Терминал аэропорта "Днепр" принадлежит частной авиакомпании "Днеправиа", которую связывают с Игорем Коломойским, но в 2018 году бизнесмен Александр Ярославский заявлял, что "переоформил аэропорт в Днепре на себя". Он обещал вложить $60-70 млн в строительствого нового аэровокзального комплекса при условии, если государство выделит деньги на реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Напомним, что при предыдущей власти рассматривался вариант строительства для Днепра нового аэропорта "Приднепровье" в поселке Соленое.