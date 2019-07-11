АМКУ анализирует Налоговый и Таможенный кодекс на предмет соответствия правилам государственной помощи

Антимонопольный комитет совместно с европейскими экспертами работает над оценкой более 300 программ с признаками государственной помощи, которые содержатся в Налоговом и Таможенном кодексах. Об этом на интернет-конференции в Институте Горшенина, посвященной правилам государственной помощи, рассказала госуполномоченный АМКУ Анна Артеменко.

"Совместно с Проектом ЕС мы заканчиваем титаническую работу по анализу Налогового и Таможенного кодексов. Налоговые льготы являются частой формой государственной помощи, мы готовим большой отчет, который будет обсужден с Минфином и другими органами, и по состоянию на сегодня мы уже можем констатировать в нормах Кодексов признаки 385 правовых оснований для господдержки. По результатам этой работы, планируем направить отчёт с рекомендациями о дальнейших действиях для приведения в соответствие норм Кодексов с правилами госпомощи, а также обозначим нормы, которые госпомощью не являются", - рассказала она.

Государственная помощь - это любое прямое или непрямое финансирование за счет средств государственного бюджета: гранты, субсидии, дотации, которое предоставляет преимущества и влияет на конкуренцию. Также госпомощью может считаться недополучение ресурсов государством: налоговые льготы, продажа государственного или коммунального имущества по ценам ниже рыночных.