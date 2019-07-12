Средняя цена на электроэнергию для промышленности после запуска рынка выросла почти на 30%

Национальная энергокомпания "Укрэнерго" заявила, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности после запуска новой модели рынка выросла на 29,22%, или на 472 гривны до 2090 гривен/МВт-ч.

Об этом сообщил 11 июля временно исполняющий обязанностей директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Если мы посмотрим на реальные цифры первой декады, то рост цены для промышленных потребителей гораздо выше ранее озвученных прогнозов правительства на уровне 6,8% (мы и регулятор прогнозировали на уровне 40% и 42%). Фактический рост цены для промышленных потребителей, присоединенных к сети "Укрэнерго" или присоединенных по первому классу напряжения ОСР первой декады июля, составляет 30%. И тенденция пока что состоит в том, что эта разница будет продолжать расти, если не внести определенные изменения", - сказал он.

Ковальчук считает, что такое повышение цены связано с неправильной моделью возложения спецобязательств на "Энергоатом", так как компания исключена из рынка двусторонних договоров для промышленных потребителей.

Если бы "Энергоатом" участвовал в рынке двусторонних переговоров, то рост цены на электроэнергию для промышленности был бы на 15-20% меньше. "Если бы "Энергоатом" был в рынке, то рост цены для промышленных потребителей был намного меньше. Если бы на "Укрэнерго" не были возложены обязательства компенсировать "зеленым тарифом", тогда рост цены был бы на уровне нескольких процентов", - сказал Ковальчук.

Напомним, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый оптовый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.