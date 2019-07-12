​Минэкономики запустило портал ProZvit с отчетами госпредприятий

Министерство экономического развития и торговли запустило портал государственных предприятий ProZvit. Его презентовали на пресс-конференции в пятницу, 12 июля.

"Когда после Майдана мы начинали реформу сектора госпредприятий, не было известно, сколько было этих государственных предприятий, не было понятно, кто чем занимается", - объяснил необходимость нового сайта первый замминистра экономики Максим Нефьодов.

По состоянию на 2018 год уже известно, что в Украине 3633 государственных предприятия, из которых только 1474 предоставили годовые отчеты.

"В Украине около 90 органов, которые осуществляют управленческие функции в отношении госпредприятий. У кого-то оно одно, у кого-то 300-400. Каждый из органов собирает информацию, как-то ее анализирует и подает в министерство. Как правило, это было в бумажном виде и дублировалось таблицами Excel, которые были сложно анализировать", - рассказал руководитель проекта Роман Кропивницкий.

По его словам, в связи с этим в министерстве было принято решение создавать электронную базу данных и двигаться в сторону big data. Для начала взялись за финансовые отчеты.

"Мы прошли долгий путь, чтобы перевести это в электронный формат, чтобы прекратить подачу информации в распечатанных отчетах, прошитых нитями, с бумажками с печатями", - признал Нефьодов.

Созданный портал не только собирает информацию из базы данных, но и позволяет ее анализировать по основным направлениям. "Следующим шагом, который мы планируем сделать, станет разработка BI-системы, чтобы органы управления могли анализировать информацию секторально", - заявил Кропивницкий.

По словам Нефьодова, цель портала - не просто открытость ради открытости, а реальная польза для государственного управления. "Как можно принимать какие-то управленческие решения или определять риски для государства, если все, что есть по предприятию, - это кипы бумаг, которые физически невозможно проверить", - сказал он.

Портал госпредприятий находится по адресу prozvit.com.ua. Им занимается ГП "Прозорро Продажи".