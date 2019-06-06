Минэкономики упростило процедуру госзакупок для досрочных выборов

Министерство экономического развития и торговли упростило процедуру государственных закупок для организации и проведения внеочередных выборов Верховной Рады, назначенных на 21 июля. Об этом говорится в приказе Минэкономики №898 от 24 мая, опубликованном в правительственной газете "Урядовый курьер" сегодня.

Минэкономики внесло изменения в порядок определения предмета закупки, установив, что определение предмета закупки услуг, необходимых для передачи (транспортировки) окружным избирательным комиссиям избирательных бюллетеней для голосования в день проведения внеочередных выборов депутатов Рады 21 июля, осуществляется отдельно для каждой окружной избирательной комиссии (или групп окружных избиркомов).

Определение предмета закупки услуг по публикации в региональных СМИ информации о подготовке и проведении выборов осуществляется отдельно по регионам.

Определение предмета закупки товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов Рады 21 июля, осуществляется по объему, номенклатуре и месту поставки товаров или предоставления услуг (в частности, для каждой избирательной комиссии или групп избирательных комиссий) отдельно для этих выборов.

Минэкономики поясняет, что этот приказ позволит ЦИКу разбить большие закупки на меньшие и провести переговорные процедуры, при этом информация об объемах закупки и исполнителях договора будет отражена в системе электронных закупок Prozorro.

Напомним, Центральная избирательная комиссия ранее заявила, что приветствует любые шаги органов госвласти для решения проблем с организацией госзакупок для обеспечения избирательного процесса с учетом его краткосрочности и быстротечности.

11 июня Конституционный суд огласит решение по представлению народных депутатов о конституционности роспуска парламента 21 мая.