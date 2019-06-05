Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Возвращение Кучмы
Возвращение Кучмы
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Кличко предложил Саакашвили возглавить "УДАР"
Кличко предложил Саакашвили возглавить "УДАР"
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Цифровизация экономики позволит отказаться от кредитных программ МВФ, - нардеп

В Украине 370 реестров, которые что-то сохраняют, но между собой не взаимодействуют.

Цифровизация экономики позволит отказаться от кредитных программ МВФ, - нардеп
Фото: apostrophe.ua

Украинское правительство, проведя несколько реформ в рамках оцифрования различных сфер экономики, обеспечит пополнение казны бюджета таким образом, что сможет полностью отказаться от кредитных программ МВФ.

Об этом рассказал председатель Комитета парламента по вопросам информатизации и связи Александр Данченко в интервью "Апострофу".

Нардеп отметил слабую эффективность действующего Агентства по вопросам электронного правительства, по его мнению, во многом такая тенденция связана с отсутствием системности в его действиях.

"Агентство по вопросам электронного правительства говорит о ста запущенных сервисов, но их никто "пощупать" не может. То есть это как будто вы картошку сварили, свеклу купить забыли, мясо кто-то вам донесет, но потенциально у вас есть борщ, тогда как реально его нет. Так и здесь - по электронной почте что-то куда-то ушло, и сервис не завершен. И в этом проблема наших чиновников", - отметил нардеп.

Так, Александр Данченко предложил провести быструю и эффективную реформу по вопросу легализации спортивных лотерей в цифровом формате, которая обеспечит государству ощутимый доход с налоговых выплат.

"Огромный потенциал у лотерей. Эти средства можно использовать на финансирование спорта, культуры. У нас это все в тени. Центральная система устанавливается или в Минфине или в налоговой, к которой подключены все операторы лотерей. Каждая транзакция происходит в онлайне, мгновенно рассчитывается, и в бюджет сразу идет налог. Лотереи дадут около 5-6 миллиардов гривен в бюджет. Электронная акцизная марка дает около 12-13 миллиардов гривен дополнительных поступлений в год. Это то, что сейчас в контрафакте", - пояснил он.

Также глава профильного комитета призвал оцифровать видеофиксацию нарушений на дорогах. Помимо улучшения ситуации с безопасностью такая реформа позволит собрать больше средств в качестве штрафов с нарушителей ПДД.

"Важна для безопасности наших людей система видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это повысит безопасность дорожного движения, а также существенно уменьшит смертность и травматизм на дорогах. С другой стороны - это еще эффективный сбор штрафов за нарушения в госбюджет. Такие поступления могут составить от 5 до 7 млрд гривен в год. Эти средства можно направить на ремонт и строительство новых дорог", - пояснил Данченко.

Он призвал законодательным образом связать государственные реестры между собой с целью повышения эффективности борьбы с правонарушителями. Нардеп подчеркнул, что ранее лоббисты в Верховной Раде остановили работу важной контролирующей системы.

"У нас около 370 реестров, которые что-то сохраняют, но между собой не взаимодействуют. Контроль за контрабандой смартфонов в электронном виде работал, его просто отключили и контрабандистское лобби в Верховной Раде заблокировало возвращение к этой системе", - рассказал депутат.

По его мнению, запуск такого рода "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров и сбалансировать бюджетные траты.

"Мы насчитали как минимум 25 млрд гривен (около 1 млрд долларов) в год от пяти сервисов. И все это можно сделать с нулем инвестиций и привлечения наших ИТ-компаний. Миллиард долларов от МВФ мы получаем разово и должны отдавать, а это ежегодно экономия и инвестиции в экономику. Вот вкратце, что такое электронные сервисы, и это менее 1% из того, что нужно вводить в государстве", - пояснил глава комитета ВРУ по информатизации и связи Александр Данченко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также