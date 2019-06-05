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Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд

Если информация подтвердится, это станет самым масштабным отмыванием денег одной группой лиц за всю историю.

Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
Фото: superstas.com

В недавнем иске Приватбанка, поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, в распоряжении которого оказался текст искового заявления.

Согласно иску, общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. Приватбанком кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что в два раза превышает ВВП Кипра за данный промежуток времени.

В случае, если данный факт подтвердится, это станет самым масштабным отмыванием денег одной группой лиц за всю историю.

Аслунд отмечает, что схема отмывания средств через Приватбанк проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве двух юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки недвижимости в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

"Увы, правоохранительные органы США не могут контролировать сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, поэтому у любой из них есть хороший шанс уйти от ответственности. Случай с ПриватБанком наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", - резюмирует Аслунд.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

В феврале Коломойский и Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства.

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