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"Укрзализныця" хочет экспортировать зерно как юридическое лицо

Количество частных зерновозов впервые превысило парк УЗ, у которой более 11 тыс. специальных вагонов.

"Укрзализныця" хочет экспортировать зерно как юридическое лицо
Фото: agroinsider.com.ua

Предприятие "Укрзализныця" хочет стать экспортером зерна как юридическое лицо. Об этом заявил директор по развитию УЗ Андрей Рязанцев на аграрном форуме на выставке "Агро-2019", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас просчитываем возможность участия УЗ в закупке груза и перевозке его на экспорт. Таким образом, мелкие предприятия будут обеспечены доступом к экспортным мощностям. С другой стороны, для нас это тоже интересно, поскольку мы сможем дополнительно привлекать ресурсы на внешнем рынке", – рассказал Рязанцев.

Заместитель директора сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" Владимир Клименк считает, что это интересная идея, однако такая деятельность выходит за рамки работы "Укрзализныци" как перевозчика.

Рязанцев отметил, что по состоянию на 4 июня количество частных зерновозов впервые превысило парк "Укрзализныци", у которой более 11 тыс. специальных вагонов для перевозки зерна. Дальше этот парк нет смысла развивать, поскольку перевозка при этом расти не будет. Несмотря на это, дефицит тяги остается актуальным.

В течение года в объемах перевозки зерна наблюдается большая диспропорция.

УЗ рассматривает возможность разных видов перевозок в зависимости от сезона. Рязанцев также отметил, что инициатива в этом должна исходить от профильных министерств.

Напомним, 1 июня в "Укрзализныце" заявили, что филиал Администрации морских портов Украины (АМПУ) препятствует ее работе и лоббирует интересы частного ж/д оператора.

Причиной недопуска работников руководство филиала называет исчезновение согласованных таможенных списков работников железной дороги на территории пункта.

Как утверждают в "Одесской железной дороге", списки и обращения для урегулирования ситуации и недопущения срыва обслуживания стивидорных компаний были переданы в порту, однако работники службы безопасности ГП НФ "АМПУ" без объяснений отказались от принятия указанных документов.

В УЗ считают, что это может привести к тому, что основные производственные компании (которые являются градообразующими с точки зрения уплаты налогов для всей Николаевской области), будут лишены возможности выбирать альтернативного железнодорожного оператора.

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