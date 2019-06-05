"Борисполь" опроверг информацию о готовящейся забастовке в аэропорту

Международный аэропорт "Борисполь" опровергает информацию о возможной забастовке своих работников. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"В последнее время в социальных сетях и СМИ распространяется недостоверная информация по поводу якобы забастовок "работников аэропорта "Борисполь" и парализации его работы. Обращаем внимание на то, что данная информация является некорректной, манипулятивной и вводящей в заблуждение", - сказано в сообщении.

Аэропорт сообщает, что отслеживает деятельность всех юридических лиц и физических лиц - предпринимателей в соответствии с генеральным договором.

"Ситуация, которая возникла с ООО "Аэрохендлинг" имеет признаки точечной и никаким образом не влияет на работу аэропорта "Борисполь", - сказано в сообщении.

Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме и призывает коллег пользоваться информацией из официальных источников и проверять факты прежде чем распространять информацию.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что независимый профсоюз авиаработников ООО "Аэрохендлинг", занимающихся наземным обслуживанием пассажиров аэропорта "Борисполь" планирует забастовку из-за трудового конфликта между работниками и руководством компании.