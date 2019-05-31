Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве на Выдубичах начали строить платформу для экспресса в "Борисполь"

Экспрессы в аэропорт также будут и интегрированы с автовокзалом и иметь выход к метро.

В Киеве на Выдубичах начали строить платформу для экспресса в "Борисполь"
Фото: facebook/Євген Кравцов

В Киеве на Выдубичах начали строить платформу для остановки экспресса в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщил в Фейсбуке глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и являются мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство", - отметил он.

Кравцов также добавил, что экспрессы в аэропорт будут не только делать остановку на станции, но будут и интегрированы с автовокзалом и иметь выход к метро.

Ремонтные работы продлятся до конца 2019 года.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, экспресс "Киев-Борисполь" запущен 30 ноября 2018 года. В феврале "Укрзализныця" договорилась с "Борисполем" регистрировать опаздывающих пассажиров экспресса по упрощенной процедуре.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также