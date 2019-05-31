Верховный суд постановил взыскать алименты на совершеннолетнего ребенка

"Обучение совершеннолетнего ребенка в вузе на заочном отделении не прекращает обязанность родителей его содержать".

Верховный суд пришел к выводу, что обучение совершеннолетнего ребенка в высшем учебном заведении на заочном отделении не прекращает обязанность родителей его содержать.

Об этом говорится в соответствующем постановлении на сайте суда.

Суды первой и апелляционной инстанции, рассматривая иск о взыскании алиментов на ребенка за период обучения в школе и до окончания им обучения в вузе или достижения 23-летнего возраста, удовлетворили его частично. Суд взыскал алименты с ответчика только за период обучения в школе, в остальной части иска отказал.

Свое решение суд обосновывая тем, что истец учится на заочном отделении, совершеннолетний, имеет возможность работать и зарабатывать себе на жизнь, что снимает с родителей обязанность ее содержание.

По результатам пересмотра дела в порядке кассации Верховный суд решения судов в части взыскании алиментов на период обучения в вузе на заочном отделении отменил.

"Семейным кодексом Украины предусмотрено принцип равенства прав и обязанностей родителей: участвовать в материальных затратах обязаны оба родителя, независимо от того, с кем из них проживает ребенок. Согласно положениям ч.1 ст.199 СК Украины если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения 23 лет при условии, что они могут предоставлять материальную помощь", - отмечается в сообщении.

Напомним, с начала года государственные исполнители взыскали 1,8 млрд гривен алиментов, что на 598 млн гривен больше, чем за аналогичный период 2018 года.

С 29 августа в Украине резко вырос размер алиментов, а также появилась индексация долгов по ним. Подробнее о новшествах, связанных с алиментами, можно прочитать в статье "Война за алименты".