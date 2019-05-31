Он сможет обслуживать около 300 детей от 2 до 18 лет.

30 мая в Одессе на ул. Мечникова открылся первый инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщает пресс-центр Одесского горсовета.

Под патронатом центра уже находится около 300 подопечных, отмечается, что он будет обслуживать детей и подростков от 2 до 18 лет.

Фото: omr.gov.ua

Площадь инклюзивно-ресурсного центра №1 составляет около 500 кв. м, это комплекс зданий, со своей инфраструктурой, которые полностью приспособлены для людей с инвалидностью.

Фото: omr.gov.ua

Также в центре оборудованы кабинеты логопеда, психолога, дефектолога, сурдотифлопедагога и психологической разгрузки. Функционирует зал ЛФК. «Специалисты будут предоставлять весь комплекс услуг, которые необходимы особенным детям, чтобы получить образование в инклюзивном классе общеобразовательной школы, группе детского сада или специализированном учебном заведении. Семьи будут находиться под патронатом центра весь период дошкольного и школьного обучения ребенка»,- отмечается на сайте пресс-центра.

Фото: omr.gov.ua

Помимо этого, центр также самостоятельно будет готовить нужных специалистов и консультировать педагогов, работающих в инклюзивных классах других учреждений образования Одессы.

Фото: omr.gov.ua

Отмечается, что в ближайшее время в Киевском, Малиновском и Суворовском районах Одессы тоже откроются три таких центра.

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Напомним, в феврале 2019 года экс-первая леди Марина Порошенко отмечала, что Днепропетровская область имеет самые высокие показатели в Украине по внедрению инклюзивного образования.

В регионе уже работает 71 медиатека, 51 ресурсная комната, а также 255 школ с инклюзией.