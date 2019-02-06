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Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования - в Днепропетровской области, - Марина Порошенко

В регионе уже работает 71 медиатека, 51 ресурсная комната.

Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования - в Днепропетровской области, - Марина Порошенко
Марина Порошенко и Валентин Резниченко

Днепропетровская область имеет самые высокие показатели в Украине по внедрению инклюзивного образования.

Об этом заявила Первая Леди Украины и председатель Благотворительного Фонда президента Марина Порошенко.

"Это хороший пример для других областей", - отметила она.

По словам Порошенко, в регионе уже работает 71 медиатека, 51 ресурсная комната.

"Если два года назад здесь было всего четыре инклюзивных класса, то сейчас уже 255 школ с инклюзией. Это мировая современная практика, чтобы дети с особыми образовательными потребностями чувствовали себя защищенными, социализированными, могли общаться со сверстниками и получали услуги на совершенно новом уровне", - сказала Марина Порошенко.

Первая Леди и глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко посетили инклюзивно-ресурсный центр в реконструированной части Магдалиновской опорной школы. Здесь усилиями ОГА был сделан отдельный вход для детей с особыми потребностями, крыльцо с пандусом, зал лечебной физкультуры. В самом помещении продумано все до мелочей, чтобы особенные дети не испытывали никаких препятствий.

В ресурсной комнате созданы условия для отдыха: здесь есть игрушки и мягкие пуфы. Также была сделана небольшая кухня со столовой, где особенные дети приобретают бытовые навыки.

"Для нас очень важно, чтобы доступ к качественному образованию имели все без исключения маленькие жители Днепропетровщины. Независимо от населенного пункта, в котором они проживают, - в большом городе или отдаленном селе", - отметил Резниченко.

Он сообщил, что сейчас более 800 детей региона с особыми образовательными потребностями учатся в обычных школах, и это в 4 раза больше, чем еще два года назад. Кроме того, в ИРЦ работают новые специалисты: психологи, реабилитологи, дефектологи.

"Счастлива работать в таких прекрасных условиях. Сбылась моя мечта - кабинет, ресурсная и учебная комнаты оснащены всем необходимым. Телевизоры, интерактивные доски, компьютеры. Все - по высшему разряду. А еще - множество современной методической литературы, раздаточного материала", - рассказала психолог Юлия Топка.

"Мы создаем современные инклюзивно-ресурсные центры во всех опорных школах, которые реконструируем, - добавил Резниченко. - В таких учреждениях высококвалифицированные специалисты помогают особенным малышам социализироваться. Родителям больше не нужно возить детей на занятия в областной центр. Все условия для всестороннего развития они имеют у себя в районе".

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