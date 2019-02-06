Киевлян обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом

С февраля изменились принципы начисления платежек за водоснабжение и водоотвод.

В Украине 25 января 2019 года вступила в действие новая методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг.

Об этом сообщается на сайте КП "Киевводоканал".

Данная методика предусматривает изменение принципов начисления за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Отмечается, что среди основных принципов - принцип определения и распределения небаланса - разницы между объемом потребленной холодной воды, измеренным общедомовым счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков:

- для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления.

- для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющих счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.

Кроме того, для каждого дома должен устанавливаться свой расчетный период, на дату которого производится снятие показателей коммерческого (общедомового) узла учета и осуществляется распределение между потребителями.

Отмечается, что "Киевводоканал" в объявлениях и квитанциях на оплату сообщит всем потребителям о расчетной дате в каждом доме. Представители КП ежемесячно будут снимать показания общедомовых счетчиков. При этом участвовать в снятии показаний приглашаются все потребители.

"Также может измениться порядок ежемесячной передачи жителями показателей квартирных счетчиков холодной воды. В соответствии с Методикой, показатели квартирных счетчиков необходимо передавать по состоянию на расчетную дату (или на дату наиболее приближенную к расчетной)", - отмечается в сообщении.

Напомним, все прошлое лето в Киеве не было горячей воды из-за конфликта столичной власти с "Нафтогазом". В октябре мэр Виталий Кличко признался, что столичные власти изучают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения.

С 1 февраля 2019 года тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода в Киеве выросли на 11%. А с 1 января вступили в силу новые повышенные тарифы на отопление и горячую воду.