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Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду

Ни один боец ООС не пострадал.

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду
Фото: Макс Левин

С начала суток боевики семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Пески. Также позиции ВСУ в районе населенного пункта Лебединское обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи поселка Павлополь открывали огонь из гранатометов.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли позиции украинских военных дважды из гранатометов и стрелкового вблизи Крымского, а также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутора Вильный.

В районе населенного пункта Южное открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Напомним, в последнее время боевики на Донбассе участили обстрелы из тяжелого вооружения.

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