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Прокуратура передала в суд дело одессита, который бил ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев

Сейчас он находится в СИЗО.

Прокуратура передала в суд дело одессита, который бил ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев
Фото: Arsen Avakov / Facebook

Прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который добивал пострадавших в ДТП нацгвардейцев.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Как сообщалось, увидев аварию и лежавших на земле пострадавших бойцов Нацгвардии, 39-летний житель Одессы подбежал к ним и начал бить ногами.

Ранее, в мае, прокуратура также направила в суд дело в отношении водителя "Opel Vectra".

Напомним, 30 марта, в Одессе автомобиль Opel на еврономерах после столкновения с фургоном Mercedes сбил троих нацгвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Авария произошла около 17 часов на углу Кишиневской улицы и проспекта Добровольского.

В результате происшествия один военнослужащий погиб, двоих госпитализировали. Три человека, которые находились в Opel, получили травмы. Водителя задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса, 1 апреля суд арестовал его без права внесения залога. Также позже был задержан одессит, который добивал раненых после ДТП. Его действия попали на камеры видеонаблюдения.

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