Все тела были сложены аккуратно, у четырех человек обнаружены пулевые ранения в голову.

В городе Дубно в Ровенской области на территории бывшей тюрьмы нашли 19 человеческих останков жертв захоронения НКВД. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на антрополога Института археологии Национальной академии наук Ольгу Минейко.

Фото: radiosvoboda.org

Отмечается, что на этом месте проходили захоронения более 400 заключенных, которых жестоко убили НКВД в конце июня 1941 года.

На месте где обнаружены останки, работает поисково-мемориальный центр «Судьба».

Фото: radiosvoboda.org

Из 19-ти найденных останков, археологи распознали 3 женщины. У четырех человек обнаружены пулевые ранения в голову. Человеческие останки были расположены аккуратно, это свидетельствует о том, что их не бросали в спешке и хаотично в ямы.

По предварительным оценкам, в этих жертв целились не впритык.

Фото: radiosvoboda.org

Кроме этого, во время раскопок были найдены вещи заключенных: сапоги, расческа, пуговицы.

«Человеческие останки, которые мы обнаружили, с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке осуществления захоронения до 3 дней после расстрела. После исследований мы сможем узнать, как питались заключенные, какого роста были, какого телосложения, чем занимались до заключения, по костям можем установить к какой этничности принадлежал тот или иной человек.», - сказала антрополог Ольга Минейко.

Фото: radiosvoboda.org

Отмечается, что поисковые работы на территории бывшей тюрьмы начались в марте этого года.

Напомним, 22 мая 2019 года Кабмин присвоил статус памятника национального значения участку прибрежного городского квартала Средневекового Киева, который нашли в ходе строительства торгового центра на Почтовой площади в 2015 году.

Памятник археологии находится в историческом центре Киева под современной Почтовой площадью, он находится между проезжей частью Владимирского спуска и улицей Боричев спуск.