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​"Оператор ГТС" начал работу в тестовом режиме

Анбандлинг вышел на финишную прямую.

​"Оператор ГТС" начал работу в тестовом режиме
Фото: EPA/UPG

"Укртрансгаз" с 1 июня передал функции технической эксплуатации газотранспортной системы в созданный им филиал "Оператор ГТС". Раньше их выполняли пять отдельных филиалов УТГ.

Как говорится на сайте компании, в филиал "Оператор ГТС" перевели 12 тысяч сотрудников, непосредственно задействованных в процессе транспортировки газа.

На данном этапе отрабатывается формат работы будущего независимого оператора как единой структуры, тестируются имеющиеся управленческие и технологические процессы.

Работа "Оператора ГТС" в формате филиала "Укртрансгаза" продлится до начала июля.

С 1 июля начнется перевод функций технической эксплуатации украинской газотранспортной системой в ООО "Оператор ГТС Украины", 100%-ную "дочку" "Укртрансгаза". В компанию перейдут все сотрудники, которые обеспечивают транспортировку природного газа. Взаимодействие между "Укртрансгазом" и ООО "ОГТСУ" будет происходить на основе заключенного "Договора о техническом обслуживании" (SLA).

С 1 января 2020 года, после окончания транзитного договора с "Газпромом", состоится выход ООО "ОГТСУ" из группы "Нафтогаз", что станет последним шагом анбандлинга (отделения функции транспортировки).

Напомним, Кабинет министров 22 мая утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции "Нафтогаза", который настаивал на модели ISO (independent system operator).

Анбандлинг, то есть выделение функции оператора газотранспортной системы, должен состояться с 1 января 2020 года.

Предложенная Кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаз". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.

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