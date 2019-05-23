В "Борисполе" открыли паркинг возле терминала D

В международном аэропорту "Борисполь" введена в эксплуатацию первая очередь паркинга возле терминала D, который изначально планировалось построить к Евро-2012.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В аэропорту "Борисполь" введена первая очередь паркинга на тысячу автомобилей. Павел Рябикин - брались многие, но сделали Вы", - написал он в фейсбуке.

По словам министра, паркинг оборудован по последнему слову техники. В частности, здесь автоматизированная система управления с системой индикации свободных паркомест и система видеонаблюдения с распознаванием автомобильных номеров и водителей. Также в паркинге устроили зоны для зарядки елетрокаров.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать терминал F.

Терминал F в "Борисполе" был введен в эксплуатацию в 2010 году. Его пропускная способность - 900 пассажиров в час на вылет и прилет. Стоимость здания составила около 400 млн грн. Решение о строительстве терминала было принято в 2008 году после того, как стало ясно, что терминалы A и B не справляются с растущим пассажиропотоком.

В 2012 году накануне футбольного чемпионата Европы в "Борисполе" был открыт более крупный терминал D, в который постепенно перевели все регулярные авиарейсы. В конце 2013 года аэропорт вывел чартерные рейсы авиакомпаний МАУ и "Авиалинии Харькова" из терминала F и закрыл его.