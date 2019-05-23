«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
ГлавнаяЭкономикаБизнес

В "Борисполе" открыли паркинг возле терминала D

Изначально строительство планировалось закончить к Евро-2012.

В "Борисполе" открыли паркинг возле терминала D
Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

В международном аэропорту "Борисполь" введена в эксплуатацию первая очередь паркинга возле терминала D, который изначально планировалось построить к Евро-2012.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В аэропорту "Борисполь" введена первая очередь паркинга на тысячу автомобилей. Павел Рябикин - брались многие, но сделали Вы", - написал он в фейсбуке.

По словам министра, паркинг оборудован по последнему слову техники. В частности, здесь автоматизированная система управления с системой индикации свободных паркомест и система видеонаблюдения с распознаванием автомобильных номеров и водителей. Также в паркинге устроили зоны для зарядки елетрокаров.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать терминал F.

Терминал F в "Борисполе" был введен в эксплуатацию в 2010 году. Его пропускная способность - 900 пассажиров в час на вылет и прилет. Стоимость здания составила около 400 млн грн. Решение о строительстве терминала было принято в 2008 году после того, как стало ясно, что терминалы A и B не справляются с растущим пассажиропотоком.

В 2012 году накануне футбольного чемпионата Европы в "Борисполе" был открыт более крупный терминал D, в который постепенно перевели все регулярные авиарейсы. В конце 2013 года аэропорт вывел чартерные рейсы авиакомпаний МАУ и "Авиалинии Харькова" из терминала F и закрыл его.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также