Подруга Елены Кравец из "95 Квартала" стала членом набсовета Приватбанка

Бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, вошедшая по квоте президента Владимира Зеленского в набсовет ПриватБанка, оказалась подругой Елены Кравец из студии "95-й Квартал".

Об этом сообщает "Новое время".

Отмечается, что Мецгер была отмечена на личном фото Кравец в ее Инстаграм, где они вместе были на вечеринке. У самой Мецгер нет ни одного поста в ее аккаунте соцсети.

Кравец и Мецгер знакомы как минимум два года - фото датировано 2017 годом, а фото ниже, где они отмечены вместе, было загружено в 2018 году в аккаунт Facebook генерального директора Red Bull Украина Татьяны Лукинюк.

В Национальном банке пообещали проверить репутацию всех новых членов наблюдательных советов, передает "Финклуб".

Отмечается, что правительство утвердило независимых членов и своих представителей еще 22 мая (в полномочия вступили 14 июня), а президент - только в начале июля.

При этом замечания вызвала также кандидатура Торстена Пауля, который 8 июля возглавил набсовет Укрэксимбанка, но при этом связан с австрийским бизнесом беглого олигарха Сергея Курченко. Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк направила соответствующее обращение в НБУ, на что регулятор оперативно отреагировал в Фейсбуке.

Первый замглавы Нацбанка Катерина Рожкова заявила, что "окончательное согласование за НБУ и они имеют достаточно рычагов".

"Мы еще не осуществляли согласование членов наблюдательного совета ни Укрэксимбанка, ни Ощадбанка. Процесс согласования помимо прочего предполагает тщательное изучение документов, которых, кстати, от Укрэксимбанка мы еще не получили. Мы будем действовать принципиально и прозрачно, соблюдая закон, лучшие принципы корпоративного управления с целью формирования достойных наблюдательных советов", - заявила она.

По ее словам, никакие ранее принятые решения не окажут влияния на позицию НБУ.

"Кстати, у нас есть предостережения не только к членам наблюдательного совета Укрэксимбанка. Предлагаю дать нам время сделать свою работу качественно и принять взвешенное и правильное решение", - отметила Рожкова.

Предположительно, решение по деловой репутации новых членов набсоветов госбанков будет принято не раньше августа.

Напомним, 5 июля Кабмин по квоте президента назначил членами наблюдательных советов Приватбанка и госбанка "Ощадбанк" бывших сотрудников "Укрэксимбанка" - Юлию Мецгер и Юрия Храмова. Мецгер была юристом, а Храмов ранее работал в этом банке был замглавы правления.