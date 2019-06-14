Цены на газ для населения на июнь снизились на 7%.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Компания снизила оптовые цены до 5553,89 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) в связи с принятием решением Кабинета министров об изменении методики формирования цен. В мае она составляла 5990 грн.

Постановление правительства №485 предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа по ПСО анализирует четыре показателя: цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Компания должна выбирать из них самую низкую. Сейчас самой низкой оказалась цена на энергобирже, она и определила цену на июнь.

Конечная цена для потребителей в Кировоградской области, где поставщиком выступает "Нафтогаз", составит 7755,87 гривен/тыс. куб. м, в других регионах цена зависит от тарифа на распределение газа установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг для соответствующей газораспределительной компании.

"Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и, благодаря этому потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением по полной отмене ценового регулирования, в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", - прокомментировал снижение цен председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.