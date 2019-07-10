Чтобы усыновить ребенка, теперь нужно пройти обязательную подготовку, - Минсоцполитики

Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Порядок осуществления деятельности по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей". Это постановление обязывает пройти специальную подготовку перед усыновлением ребёнка.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства социальной политики со ссылкой на решение правительства.

"Нормами указанного постановления предусмотрено введение обязательной подготовки для граждан Украины, желающих усыновить ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, совершенствование работы служб по делам детей с кандидатами в усыновители по ознакомлению с информацией о детях, которые могут быть усыновлены, и создание постоянно действующей комиссии по вопросам международного усыновления", - сказано в сообщении министерства.

Министерство подчеркнуло, что реализация данного постановления обеспечит максимальную открытость и прозрачность процедуры усыновления, минимизирует коррупционные риски и коррупционные составляющие в процессе усыновления, а также обеспечит учет интересов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Напомним, в марте Министерство социальной политики заявило, что если в семье уже есть один ребенок и родилась двойня или тройня, то такая семья автоматически становится многодетной и будет получать доплату на каждого рожденного ребенка.

Сумма доплаты - 1 тыс. 700 гривен.