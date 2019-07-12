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Цена на электроэнергии на новом рынке упала почти на 30%

ГП "Оператор рынка" прогнозирует снижение цен до конца этого месяца.

Цена на электроэнергии на новом рынке упала почти на 30%
Фото: www.dtek.com

На торгах на рынке "на сутки вперед" 12 июля цена электроэнергии в объединенной энергосистеме упала почти на 30% по сравнению с предыдущим днем торгов и составила 1149.843 грн / МВт.г. Об этом заявил директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов.

"Сейчас видно, как идет конкуренция. Это говорит о том, что рынок. И я не думаю, тенденция будет сохраняться. Возможно, не такое стремительное снижение, как сегодня, ведь причина сегодняшнего падения - выходные или праздники, когда, как правило, объемы потребления падают. Соответственно, подается меньше заявок, так что в системе профицит. Когда в системе профицит, то тариф падает. Здесь уже действительно срабатывает конкуренция", - отметил он.

По словам главы ГП "Оператор рынка", тенденция к снижению цены будет сохраняться до конца месяца.

"Это, я думаю, существенно повлияет на конечную цену для потребителя, в первую очередь для промышленности. У нас тенденция каждый день идет на уменьшение цены, пусть на 0,5%, но все равно тенденция идет на снижение. А это говорит о чем? Это говорит о том, что цена будет падать", - подчеркнул Владимир Евдокимов.

Напомним, 1 июля в Украине был запущен новый рынок электроэнергии, работающий на современной конкурентной европейской модели.

Главными выгодоприобретателями от внедрения нового рынка электроэнергии оказались государственные компании. Несмотря на возложенные на госкомпанию НАЭК "Энергоатом" функции ПСО, компания подняла средние цены до 0,70 грн / кВт-час. Цена продукции другой крупной государственной компании - "Укргидроэнерго" - выросла в рынке на 47% - с 0,7 до 1,1 грн / кВт-час. Тариф тепловой генерации в рынке снизился на 12% до уровня тарифа июля 2017.

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