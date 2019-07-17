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В киевском метро мужчина выжил после падения на рельсы

Движение поездов "синей ветки" останавливали на 4 минуты.

В киевском метро мужчина выжил после падения на рельсы
Фото: stat4.comby.ru

Метро Киева сегодня утром, 17 июля, приостанавливало работу из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена.

Инцидент произошел в 8:10 на станции метро "Олимпийская" - пассажир упал на рельсы в отсутствие поезда. Из-за падения человека движение поездов останавливалось на 4 минуты.

На месте сейчас работает полиция. Мужчина жив. На данный момент метро работает в обычном режиме.

Напомним, на прошлой неделе пять станций метрополитена были закрыты в течение полутора часов из-за пассажира, упавшего на рельсы. По версии полиции, женщина, упавшая под поезд на "Оболони", совершила самоубийство.

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