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Количество обстрелов на Донбассе сократилось до восьми

За прошедшие сутки потерь нет.

Количество обстрелов на Донбассе сократилось до восьми
Фото: Макс Левин

Во вторник, 16 июля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза - с применением запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает в пресс-центре штаба ООС на своей странице в Фейсбуке.

Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, обстрелы зафиксированы в районе Опытного, Новотроицкого, Верхньоторецого, Красногоровки, Лебединского, Николаевки, Крымского, Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 16 июля потерь оккупантов не зафиксировано.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил - в районе Николаевки, Широкино и Марьинки.

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