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В Яготине демонтировали памятник советскому маршалу Жукову

Активисты добились официального разрешения на снос бюста.

В г. Яготин Киевской области сегодня демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщил общественный активист Вадим Поздняков, опубликовав фото демонтажа на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня в Яготине был демонтирован бюст Жукову. Мы больше года занимались бумажным футболом со многими инстанциями и в конце концов результат есть. Жукова - нет, и официальным методом. То же будет и с харьковским. Он следующий", - написал Поздняков.

Напомним, ранее в этом месяце власти Харькова восстановили памятник советскому военачальнику, а также вернули его имя одному из городских проспектов.

Сегодня стало известно, что Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации, предусматривающий снос всех памятников коммунистическому режиму.

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