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​В среду в Киеве до +22 градусов, кратковременный дождь

Ночью в столице +12…+14 градусов.

​В среду в Киеве до +22 градусов, кратковременный дождь
Фото: electraua.info

В среду, 17 июля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+24 градуса, в Закарпатье +20…+25 градусов.

В Карпатах ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Сумской области небольшой дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +20…+27 градусов, в Винницкой области +19…+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

16 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.

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