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Посол Франции Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий"

В "Мистецьком арсенале" состоялся прием по случаю Дня взятия Бастилии.

Посол Франции Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий"
Посол Франции Дюмон сыграла на бандуре
Фото: Скриншот видео

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий" во время приема, устроенного посольством в комплексе "Мистецький арсенал" по случаю Дня взятия Бастилии.

Видео своего выступления Дюмон опубликовала в Twitter.

"По случаю французского Национального праздника - музыкальный подарок всем украинским друзьям!", - написала Дюмон в комментарии к видео.

Напомним, 15 июля пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Так, уже принято решение о замене 12 послов, в том числе - посла в США Валерия Чалого. Остальных имен послов не назвали.

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