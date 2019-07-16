В "Мистецьком арсенале" состоялся прием по случаю Дня взятия Бастилии.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сыграла на бандуре "Реве та стогне Дніпр широкий" во время приема, устроенного посольством в комплексе "Мистецький арсенал" по случаю Дня взятия Бастилии.

Видео своего выступления Дюмон опубликовала в Twitter.

"По случаю французского Национального праздника - музыкальный подарок всем украинским друзьям!", - написала Дюмон в комментарии к видео.

З нагоди французького Національного свята - музичний подарунок всім українським друзям! // Un petit cadeau-surprise musical à l’occasion de la fête nationale, avec mes excuses pour les fausses notes ! pic.twitter.com/uvcdRSfowm — Isabelle Dumont (@isabelledumont) July 15, 2019

Напомним, 15 июля пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Так, уже принято решение о замене 12 послов, в том числе - посла в США Валерия Чалого. Остальных имен послов не назвали.