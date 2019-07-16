Як за ковбасою. Скільки треба стояти в черзі, щоб потрапити до садочка у Києві

Втім, місць в садочках не вистачило навіть киянам з пропискою. LB.ua розбирався, що треба зробити для того, аби отримати запрошення.

Цього року у системі запису до дитячих садків Києва відбулися суттєві зміни - діти, які мають столичну реєстрацію, отримали першочергове право на вступ . Шанси потрапити в садок для не-киян суттєво зменшилися, крім того, тепер за відвідування комунального садка їм потрібно платити гроші.

Фото: depositphotos.ua

Перше правило черги

Основне правило для тих, хто хоче потрапити в садочок: потрібно ставати в чергу одразу після того, як дитина народилася. Раніше не вийде, бо для реєстрації потрібне свідоцтво про народження. В чистому вигляді черга вишиковується саме за датою реєстрації заявки в системі - тобто, за датою, коли ви стали в чергу. Саме тому найперше правило - про швидкість.

Але в реальності електронна черга виглядає трохи інакше.

На перших місцях - пільговики. До них належать: діти чорнобильців (1, 2 та 3 категорій), діти, які мають інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, діти переселенців (які мають відповідний документ), діти військовослужбовців, в тому числі нацгвардії, та киян-учасників АТО. Також діти, чиї батьки працюють в садочку, мають право першочергового вступу конкретно до цього садочка.

За пільговиками йдуть ті, у кого “повторна” реєстрація (тобто була реєстрація в старій системі, це найдавніші заявки). Це вносить певну плутанину, багато батьків скаржаться в технічну підтримку, що перед ними в черзі опинилися ті, хто зареєструвався пізніше, не помітивши позначку “повторна”.

Далі в черзі - усі, хто має реєстрацію у Києві (район та конкретна адреса не мають значення, на відміну від вступу до шкіл, де з минулого року по всій Україні діє територіальна прив’язка). Далі - решта, тобто ті, хто не має ані столичної реєстрації, ані пільг.

Картка киянина не надає пріоритету в черзі, але з нею батьки можуть не платити за навчання. Про це - далі.

Основну масу запрошень садочки розсилають навесні - у квітні-травні. Проте нові місця відкриються також і влітку, а якщо хтось йде з групи - то й протягом року.

Фото: valentinkstudio.com.ua

Проблема не лише Позняків

Найгірша ситуація з місцями в садочках та школах - там, де багато новобудов. Це нова частина Голосіївського району та нові Позняки. Детальніше про це можна прочитати в тексті “Без урахування дітей”. Втім, це не означає, що потрапити по садочка в нових районах нереально.

“Ми отримали запрошення через тиждень після того, як прописали дитину. При тому, що навіть після прописки ми були аж на 40-ому місці в черзі, - розповідає мешканка мікрорайону Позняки Наталка. - Нам пощастило, що всі місця в цей садочок відкрилися одночасно - знаю, що бувають різні історії. Сину зараз 3,5 роки, у чергу стали, коли йому було 6 місяців”.

Отже, друге правило - зареєструвати дитину, якщо є така можливість. Втім, дехто не може потрапити в сад і зі столичною реєстрацією.

Про “різні” історії розказує Ірина з Русанівки: “Ми з 8 місяців доньки стоїмо в черзі, і маємо київську прописку. Але в садок потрапити не вдається. Директор відкриває по кілька місць в групі, ті, хто на першому місці - а це зазвичай пільговики, потрапляють у групу. А ми і далі стоїмо на своєму почесному сьомому місці в черзі. Потім в черзі в наш садочок з’являються нові пільговики або люди, в яких заявка до садочків з більш ранньою датою, ніж у нас. Або брати-сестри, аби діти працівників закладу. І ми знов то сьомі, то восьмі, то десяті, я так розумію, що цього року потрапити в садочок моїй дитині “не світить”, хоча в нас старий район і багато садочків”.

Скільки місць і в який момент відкривати - вирішує директор садочка. Все інше відбувається автоматично: запрошення приходить тим, хто на першому місці в черзі, вони мають 10 днів, аби прийняти чи відхилити його. Після того, як натискаєш кнопочку “Прийняти”, є ще 10 днів на те, аби принести в садочок документи (це свідоцтво про народження, довідка про щеплення і довідка від педіатра, що дитина може відвідувати дитячий колектив). Відмовити тому, хто отримав запрошення через електронну чергу і приніс документи, директор не може.

Фото: Макс Левин

Стати в чергу можна в будь-яку кількість садків - це і добре, і погано. Добре - тому що збільшує шанси потрапити до садочка. Погано - тому що складно зрозуміти, скільки перед тобою людей і на що розраховувати. В будь-який момент хтось може вибути з черги, отримавши запрошення в інший сад, але також в будь-який момент перед вами в черзі може з’явитися три людини з вищим пріоритетом.

В середньому запрошення приходить після двох років очікування в черзі. Тим, хто має реєстрацію та живе в малонаселеному мікрорайоні - швидше. Хто без прописки і в одному з чисельних бетон-таунів - доведеться чекати довше.

Ще один лайфхак: якщо дуже треба потрапити до садочка, в системі можна подивитися, в яких закладах столиці найменші черги. Зазвичай це в центрі або старих спальних районах. Можливо, садок буде далеко чи дуже далеко від дому, проте якщо нема грошей на приватний або няню - це також вихід.

2500 на місяць

Втім, у декого тепер не вистачить і на оплату комунального садочка - в цьому році вони стають платними для не-киян. Належність до Києва доводиться або місцем реєстрації дитини, або картою киянина когось з батьків (карту можуть отримати ті, хто має реєстрацію або офіційно працевлаштований у Києві). Інформація про реєстрацію або наявність карти вноситься в ту ж електронну систему черги в садочок, директори усіх дошкільних установ бачать її у себе в комп’ютерах.

Платити потрібно 2500 грн на місяць. Якщо хтось з батьків отримує картку киянина в середині року - з цього моменту садочок для його дітей стає безкоштовним. Аналогічно, якщо втрачається право на карту киянина (наприклад, людина йде зі своєї роботи) - втрачається і право на безкоштовне навчання. Так само і з реєстрацією. Поки вона є - садок безкоштовний, але якщо перереєструвати дитину в інше місто - потрібно платити.

Ці зміни стосуються лише тих дітей, які йдуть в садочок цього року. Тим, хто продовжує навчання, платити не доведеться незалежно від прописки.

Фото: znaj.ua

Мешканка Києва Марина розповідає, що їм прийшло запрошення до садка, але з’ясувалося, що на місяць за садок потрібно буде платити 2500 тис. грн, оскільки дитина не прописана у Києві, і картки киянина батьки не мають: “Я телефонувала у відділ освіти нашого району, мені відповіли, що це ніяке не порушення Конституції. Це не великі гроші, але для декого це може бути принципово - наприклад, для мами, яка лише збирається шукати роботу, коли дитина піде в садок, але платити треба буде вже одразу”.

Тим більше, відсутність київської реєстрації зазвичай означає, що люди платять ще й за оренду житла. “До мене вже приходили батьки, які казали, що не зможуть платити ці дві з половиною тисячі, бо треба платити за квартиру, а тут ще й за садок", - розповіла LB.ua директор одного з садочків у Дніпровському районі Києва.

У січні цього року, коли стало відомо про намір ввести плату за садочок для не-киян, міністр освіти Лілія Гриневич звернулася до мера Києва Віталія Кличка із проханням переглянути це рішення. В листі, текст якого розміщений на офіційному сайті МОН, вона пояснює, що таке рішення обмежує конституційні права дітей на безоплатну дошкільну освіту: “Визначена Конституцією безоплатність освіти означає можливість отримати її в державних та комунальних закладах (зокрема садочках) без будь-якої плати”.

Фото: facebook/Лілія Гриневич

Радник мера Дмитро Білоцерковець у відповідь на це заявив, що введення оплати для іногородніх в садочках зумовлено необхідністю “оптимізувати наявний обмежений ресурс для вирішення проблеми громади”. Він запропонував Кабміну і, зокрема, Міністерству освіти і науки самим профінансувати садочки - з Державного бюджету.

Логіка столичної влади наступна: якщо дитина та її батьки належать до іншої територіальної громади, то ця громада і має забезпечувати їм місце в садочку. Або переказувати гроші на відвідування садочка у Києві.

Схожа ситуація була торік в Тернополі: батьки дітей, які не мали місцевої прописки, теж мали оплачувати садок. Це рішення міської влади було оскаржене в в адміністративному суді. Але місцеві активісти скаржаться на те, що батьків без тернопільської прописки примушують писати заяви про добровільну сплату послуг з відвідування садочків у розмірі 1215 грн - саме таку оплату раніше намагалася запровадити мерія.

“В Конституції чітко написано, що дошкільна освіта є безоплатна, - говорить голова громадського об’єднання “Батьки SOS” Олена Бондаренко. - Теоретично так, місцева громада має якось утримувати дітей з цієї громади, надавати їм місця в садочках, тому що садочки фінансуються повністю місцевим коштом. Але нема жодних механізмів, як зробити так, щоб одна територіальна громада фінансувала садки іншої. Це мають батьки їхати до сільського голови і пояснювати йому, що він має платити за їх дитину в садочку? Чи я? Якщо київська влада хоче взяти гроші з іншої громади, то хай вона до цієї громади звертається сама, навіть через суд. А так виходить, що позиція міської влади така: ми тут сидимо і знаємо, що це рішення не правове, що ми порушуємо закон, але ви, батьки, побігайте по судах і доведіть нам те, що ми й так знаємо. А тим часом ваші діти повиростають”.

Фото: nashkiev.ua

Радник заступника голови КМДА Андрій Мірошниченко говорить, що процедура оплати садочка іншою територіальною громадою дійсно непроста. “В нас вже було декілька ініціатив щодо укладання взаємних угод - зокрема, до нас зверталося місто Тернопіль. Вони виявили у себе кількох дітей-киян в садочках і запропонували це узгодити. Це достатньо складний процес. Потрібно вийти на якесь спільне рішення, затвердити його двома рішеннями - нашої ради і тернопільської, вийти на договірні відносини і зафіксувати ці відносини. Але це треба робити, бо в цьому є потреба”.

Мірошниченко також розповів LB.ua, що вже є прецеденти, коли приватні садочки отримували компенсацію за дітей-киян від міста - ті ж самі 2500 грн. Нагадаємо, як ми вже писали, тепер усі батьки дітей-киян, які відвідують приватні садочки, мають право отримати відшкодування. Між батьками, РДА та садочком підписується угода, і надалі 2500 на місяць за дитину сплачує місто. Решту оплати вносять батьки. У Києві оплата за місяць в приватному садочку коливається між 8 та 20 тисяч гривень, в деяких садках просять і більше. За словами Мірошниченка, наразі такі угоди підписало вже кілька садків, компенсації будуть виплачені за 57 дітей.