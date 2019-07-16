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Руководителя таможенного поста в Винницкой области задержали за "откаты" на растаможке авто

Задержанному вменяют 300 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Руководителя таможенного поста в Винницкой области задержали за "откаты" на растаможке авто
Фото: dbr.gov.ua

Руководитель одного из таможенных постов Государственной фискальной службы подозревается в получении "откатов" при таможенном оформлении транспортных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР задержали таможенника при получении неправомерной выгоды.

По данным следствия, подозреваемый наладил схему получения "откатов" при таможенном оформлении транспортных средств. За каждую оформленную декларацию он получал 500 гривен. В течение первого полугодия 2019 года таможенник получил "откатов" на общую сумму более 300 тысяч гривен.

При получении очередной суммы средств он был задержан.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, в сочетании с вымогательством такой выгоды). В случае доказания вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Винницкой области расположены пять таможенных постов: в селе Зарванцы под Винницей, Могилеве-Подольском, поселке Песчанка, Ямполе и Гайсине.

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