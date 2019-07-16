​Украина потребует от РФ компенсации за разрушенное частное жилье на Донбассе

Средства будут включены в консолидированную претензию Украины к РФ.

Средства, потраченные на компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе, будут включены в консолидированную претензию Украины к Российской Федерации для возмещения.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.

"Средства, потраченные в рамках выплаты компенсаций за разрушенное жилье, будут включены в консолидированную претензию Украины к РФ по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в соответствии с Законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" ответственность за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии России, возлагается на РФ в соответствии с принципами международного права.

На заседании 10 июля Кабмин установил механизм денежной компенсации от РФ за разрушенное на Донбассе частное жилье. В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер составит 300 тыс. гривен.

Напомним, во время предвыборной кампании Владимир Зеленский пообещал на переговорах Путиным поднять вопрос компенсации за Крым и Донбасс.