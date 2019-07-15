Сегодня ему должны продлить или изменить меру пресечения.

Фото: Макс Требухов

Полиция усилила охрану Подольского районного суда Киева, который сегодня рассмотрит продление меры пресечения для руководителя агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Возле входа в здание суда находится автобус спецназа полиции, а непосредственно в суде охрана усилена боцами Национальной гвардии.

Также на заседание прибыла российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган предположила, что сегодня Вышинский будет освобожден из-под стражи, поскольку Россия хочет его обменять на 24 пленных моряков, режиссера Олега Сенцова или на журналиста Романа Сущенко. При этом, прокурор Крыма Гюндуз Мамедов допускает побег Вышинского за границу.

Напомним, Вышинский находится под арестом с 17 мая 2018 года. 10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве завершено, суд по делу начался 4 апреля.

Он был задержан 15 мая 2018 года, когда Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. В ходе обыска у Вышинского были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "государственная измена".

Ранее Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. Решение КС позволяет отпускать подозреваемых по статье "госизмена" под залог или личное обязательство.