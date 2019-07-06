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Прокурор Крыма допускает побег Вышинского за границу после ближайшего заседания суда

Мамедов предполагает, что адвокаты будут ходатайствовать о назначении залога как альтернативы содержания под стражей. 

Прокурор Крыма допускает побег Вышинского за границу после ближайшего заседания суда
Кирилл Вышинский
Фото: Lb.ua

Подозреваемый в госизмене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский может выйти под залог уже 15 июля. После этого ему могут помочь сбежать за границу. Об этом в статье для DT.UA написал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

"В четверг один из районных судов Киева фактически дал возможность освободить из-под стражи человека, которого финансировала российская сторона, и который готовил и размещал в сети Интернет материалы антиукраинского направления, содержащие призывы к изменению границ территории Украины. Аналогичные решения потенциально могут быть приняты в ближайшее время еще в трех уголовных производствах", - пишет Мамедов.

Одно из указанных производств - по делу о госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского, судебное заседание по которому назначено на 15 июля.

Мамедов предполагает, что адвокаты будут ходатайствовать о назначении ему залога как альтернативы содержания под стражей. 

По словам прокурора, это стало возможным после того, как Конституционный суд 25 июня признал неконституционной норму УПК, которая обязывала суд применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей - в отношении подозреваемых в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности.

"Имея прецеденты, мы все понимаем, к чему может привести его выход из-под стражи, кто может заплатить за него залог - даже на космическую сумму - и помочь бежать за границу с целью дальнейшего избежания ответственности", - написал прокурор Крыма.

Напомним, 15 мая 2018 года Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "гсударственная измена".

С 17 мая 2018 года Вышинский находится под арестом. 10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено, суд по делу начался 4 апреля.

7 мая суд продлил арест Вышинского на два месяца.

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