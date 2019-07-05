Высший антикоррупционный суд получил помещение для роботы на проспекте Победы, 41 в Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр ВАКС.

"Сегодня Высшим антикоррупционным судом и Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву был подписан договор, на основании которого Суд будет обеспечен помещением по адресу проспект Победы, 41, в Киеве", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.

В 2018 году Кабмин выделил два здания для ВАКС - Антикоррупционный суд и его Апелляционная палата должны располагаться в здании лабораторного корпуса №1 по ул. Преображенский, 5/2 и здании лабораторного корпуса №1 и административно-лабораторного корпуса № 2 по ул. Максима Кривоноса, 2а.

Однако, в начале года стало известно, что эти помещения не успеют подготовить раньше середины 2020 года, поэтому ВАКС временно передали здания Печерского райсуда на ул. Крещатик, 42А и в переулке Крестовом, 4.

В начале июня президент Владимир Зеленский пообещал помочь ВАКС решить проблему с помещением, чтобы не допустить срыва сроков начала работы суда.

5 июля Кабмин поручил охранять Антикоррупционный суд Нацгвардии.