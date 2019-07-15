Подольский суд сегодня может отпустить Вышинского, - Сарган

Подольский районный суд Киева сегодня рассмотрит продление меры пресечения для руководителя агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Вероятно, суд примет решение освободить журналиста, - такое предположение высказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

"Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу. Благодаря чему? Благодаря: а) решению Конституционного суда, который "заботится" о террористах и госизменщиках; б) привезенному российским журналистом письму мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту. Потому что потом произошел и телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", - написала Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора утверждает, что "Вышинский важен для Путина".

"Одного Вышинского можно было бы обменять:- на 24 военнопленных украинских моряков (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, ни даже решение суда ООН немедленно выпустить украинский на свободу проигнорировано Путиным),

- на украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным),

- на украинского режиссера Олега Сенцова (более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замеченные Путиным)", - написала Сарган.

Напомним, ранее Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. Решение КС позволяет отпускать подозреваемых по статье "госизмена" под залог или личное обязательство.

Вышинский находится под арестом с 17 мая 2018 года. 10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено, суд по делу начался 4 апреля.