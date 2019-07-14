В Хмельницкой области напали на кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по округу №192 Назария Чепко. Мужчину ранили ножом в грудь. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, нападение произошло в ночь на 12 июля.

Чепко считает, что на него покушались и пытались убить. При этом он написал, что подозревает в содеянном своего оппонента - бывшего регионала и кандидата в нардепы по 192 округу Александра Герегу.

"Сегодня ночью экс-регионал - Герега пытался меня убить за опубликованную мной правду о нем", - написал Чепко.

В комментарии гражданской сети "ОПОРА" Чепко отметил, что злоумышленник без слов целился ему ножом в сердце, однако удар удалось отбить, поэтому обошлось без серьезных последствий. Лицо своего обидчика кандидат не видел.

Нападение Чепко связывает с распространением газет и листовок о Гереге.

Фото: ОПОРА

"Вчера мы раздали листовку, в которой опубликовали расследование программы "Схемы", после чего к моему собрату, который занимается агитацией в Ярмолинцах, подошел неизвестный человек в возрасте 25-30 лет и спросил, он ли поддерживает Чепко Назара. На утвердительный ответ незнакомец сказал: "Ну, смотри, чтобы тебе не загнали теперь в глаз нож", - сказал Чепко.

По данным сети ОПОРА, правоохранители отобрали у Чепко объяснения, от прохождения судебно-медицинской экспертизы кандидат отказался.

В штабе Гереги заявили, что все обвинения Чепко - безосновательны.

Назарий Чепко - ветеран АТО, участвовал в обороне Донецкого аэропорта.

Александр Герега был народным депутатом VII созыва от Партии регионов и VIII созыва (внефракционный). Совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр", "Новая Линия".