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Центризбирком опубликовал фото почти всех мажоритарщиков

На сайте ЦИК доступны фотографии 3082 из 3220 кандидатов в нардепы по округах.

Центризбирком опубликовал фото почти всех мажоритарщиков
Фото: Александр Ратушняк

Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала на официальном сайте фотографии почти всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщили в гражданской сети "Чесно".

Отмечается, что это сделано впервые за всю историю выборов в Украине. Во время прошлых выборов украинцы могли увидеть фото кандидатов в своем округе только на информационных плакатах на избирательных участках в день голосования.

"Такой шаг, на который ЦИК пошла после соответствующего обращения движения Чесно, позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан", - говорится в сообщении.

По данным "Чесно", на сайте ЦИК доступны фотографии 3082 из 3220 кандидатов в нардепы, которые баллотируются в 199 мажоритарных округах. То есть в среднем - 16 человек на место. В списках партий - еще 2747 кандидатов. То есть всего кандидатов - 5967, или же 13 человек на место под куполом Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что политические партии уже потратили на избирательную кампанию более 500 млн грн. В тройке лидеров по расходам "Слуга народа", Радикальная партия и "Голос". 

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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