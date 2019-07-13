​Тимошенко выступила за внедрение обязательной медстраховки за счет работодателей и государства

Лидер "Батькивщины" заявила о ликвидации почти 500 больниц и поликлиник за пять лет.

Лидер "Батькивщины", кандидат в народные депутаты Юлия Тимошенко выступила за введение в Украине обязательной медицинской страховки за счет работодателей и государства.

Об этом говорится на сайте партии.

Лидер "Батькивщины" считает, что нынешние изменения в системе медицины, - это "не реформа, а уничтожение украинцев". По ее данным, за последние пять лет были ликвидированы почти 500 больниц и поликлиник, 1633 ФАПа, почти 70 тыс. врачей выехали за границу, еще 32 тыс. - уволены, а смертность вдвое больше рождаемости.

Тимошенко предполагает, что введение обязательного медицинского страхования позволит сохранить систему здравоохранения.

Согласно этой системы, которая работает во многих европейских странах, работодатель оплачивает страховку для своих работников (получая за это налоговую скидку), а государство - для неработающих, пенсионеров и детей.

Соответствующий закон подавался "Батькивщиной" в парламент, но за несколько лет так и не был рассмотрен.