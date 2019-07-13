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В Париже состоялась встреча советников стран-участниц "нормандского формата"

Экспертам не удалось радикально сблизить позиции.

В Париже состоялась встреча советников стран-участниц "нормандского формата"
Фото: EPA

Внешнеполитические советники лидеров стран-участниц переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия) провели в Париже первую встречу.

"На встрече стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений, прежде всего по прекращению огня”, - сообщает Deutsche Welle.

Украину на переговорах представлял заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко. От Франции был новый представитель Эмманюэль Бонн. Германия и Россия прислали прежних представителей - Яна Хеккера и Владислава Суркова.

Отмечается, что после встречи немецкая сторона подчеркнула, что переговоры основывались на последних положительных сдвигах на востоке Украины. 

В свою очередь источник российского агентства "Интерфакс" рассказал, что экспертам на встрече не удалось радикально сблизить позиции, однако стороны продемонстрировали готовность к компромиссам.

"Новый состав украинской делегации продемонстрировал заинтересованность в диалоге. Настрой был более конструктивным, чем у предшественников. Тем не менее радикально сблизить позиции участникам встречи не удалось", - сказал собеседник издания.

Стороны обменялись предложениями и договорились продолжить диалог.

"Принято решение более детально изучить предложения каждой из сторон и вернуться к обсуждению позднее. Диалог в этом формате будет продолжен", - сказал источник.

Напомним, договоренность о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки была достигнута в июне во время визитов Владимира Зеленского в Париж и Берлин. 

Несколько дней назад Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор. Во время него президенты обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе, обмен пленными и возможность переговоров в "нормандском формате".

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