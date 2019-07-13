Власов написал в фейсбук, что уволил чиновников, а на самом деле отправил двух из них в отпуск.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение Власовым просьбы Зеленского об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе, передает "Громадське".

"Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если они сами не напишут заявления об увольнении. После этого я увидел ваш пост в фейсбуке, и очень радовался, что действительно нормальный человек появилась, увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы людей отправили в отпуск", - сказал Зеленский.

На это Власов ответил, что цель достигнута, ведь таможенники освобождены от исполнения обязанностей.

"Два должностных лица ушли в отпуск по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", - отметил Власов.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не ушли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из фейсбука, а из реальных документов", - обратился Зеленский к Власову.

Тот ответил, что сегодня же напишет заявление и отправит ее в Кабмин.

Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY — Офіс Президента (@APUkraine) 13 липня 2019 р.

Напомним, 6 июля во время совещания таможенников на КПП "Ужгород" президент Владимир Зеленский попросил уволиться руководителей четырех западных таможен.

9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.