Зеленский позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваи

Мэр Киева пообещал рассчитаться за произведенные на "Южмаше" трамваи после корректировки городского бюджета.

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Днепр получил жалобу, что городские власти Киева не рассчиталась за трамваи, произведенные на днепровском заводе Южмаш им. А. М. Макарова.

Глава государства тут же позвонил мэру столицы Виталию Кличко, сообщает пресс-служба президента.

"Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к президенту, я звоню вам", - обратился Зеленский к Кличко.

Президент также попросил Кличко переписать условия тендера на производство трамваев, из-за которых украинские производители не могут принимать в них участие.

"Условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно", - заявил Зеленский.

Виталий Кличко пообещал рассчитаться за произведенные на "Южмаше" трамваи после корректировки городского бюджета.

"У "Татра-Юг" мы купили пока один трамвай и внесли за него предоплату 10 млн гривен. Остаток, и предприятие об этом знает, заплатим после корректировки городского бюджета, которое должно состояться на следующей сессии Киевсовета", - цитирует мэра его пресс-служба.

Также мэр Киева сообщил о предстоящей закупке у данного производителя еще десяти трамваев, которые будут курсировать на массиве Троещина, на которые тоже нужно будет выделить средства.

Виталий Кличко подчеркнул, что ключевым требованием тендеров на закупку трамваев является низкий пол, что важно для удобства людей с инвалидностью, а еще два года назад компания "Татра-Юг", производство которой организовано на базе завода "Южмаш", таких трамваев предложить не мог.

Также сообщается, что Киев планирует в ближайшее время закупить трамваи на сумму около 25 млн евро за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и мэр Днепра заключили пари: Филатов уйдет в отставку, если не откроет мост 14 сентября.