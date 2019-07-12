ЦИК отказала в регистрации наблюдателям от ОБСЕ, имеющим гражданство России

По состоянию на 12 июля Комиссией зарегистрировано 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации наблюдателями 17 представителям Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 12 июля Комиссией зарегистрировано 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. А именно: от 10 иностранных государств - 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций - 1355 официальных наблюдателей.