Из ОВД в Москве отпустили всех задержанных крымских татар

Из ОВД "Мещанское" в Москве отпустили всех крымскотатарских активистов, задержанных сегодня возле верховного суда России.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Ранее сообщалось, активистов около пяти часов держали в ОВД. На всех составили административные протоколы. Крымским татарам вменяют нарушение предусмотренное ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга, шествия, демонстрации и пикетирования).

Напомним, сегодня утром в Москве у здания суда, где рассматривали апелляцию по "делу Хизб ут-Тахрир", московские правоохранители задержали 60 участников пикета в поддержку осужденных крымских татар. Пикетчики были в белых футболках с надписями "Прекратите репрессии против крымских татар" и держали в руках плакаты со словами протеста против бесправия в отношении осуждённых соотечественников.

Позже стало известно, что Верховный суд РФ на три месяца сократил приговор фигурантам дела, удовлетворив таким образом апелляционную жалобу на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда