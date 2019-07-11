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Украинский военный ранен на Донбассе с начала суток

Потери противника уточняются.

Украинский военный ранен на Донбассе с начала суток
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток российско-оккупационные войска 11 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики провели шесть обстрелов позиций Объединенных сил. Под обстрел попали Тарамчук, Широкино, Новоселовка Вторая и Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили пять обстрелов позиций украинских военных. Незаконные вооруженные формирования обстреляли Новолуганское, Зайцево и Луганское.

Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки количество обстрелов на Донбассе превысило 40, ранены 7 украинских бойцов.

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