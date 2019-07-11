Львовский горсовет поддержал петицию о размораживании проекта строительства метро

Разговоры о метрополитене во Львове продолжаются еще с советских времен.

Во Львове депутаты городского совета поддержали петицию о размораживании проекта строительства в городе метрополитена.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В петиции сказано, что за 10-15 лет к Львову могут присоединиться Винники, Брюховичи, Дубляны и несколько других близлежащих населенных пунктов. Чтобы предотвратить транспортный коллапс, городу нужно метро, подземное или наземное.

Автор петиции также предлагает запретить любые работы по строительству метрополитена в радиусе 1 км от львовской ратуши.

Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова теперь должен разработать дорожную карту по решению этого вопроса.

Отметим, что разговоры о метрополитене во Львове продолжаются еще с советских времен. После неудачной попытки провести в городе линию подземного трамвая, из-за чего были повреждены исторические здания, идею отложили.